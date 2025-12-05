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ЧМ-2026
Сегодня 04:48
 

Вратарь Испании побил рекорд чемпионатов мира по "сухой" серии

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Вратарь Испании побил рекорд чемпионатов мира по "сухой" серии Вратарь сборной Испании Унай Симон. Фото: depositphotos/mrogowski_photography©

Вратарь сборной Испании Унай Симон стал автором нового рекорда чемпионатов мира по продолжительности серии без пропущенных голов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

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Вратарь сборной Испании Унай Симон стал автором нового рекорда чемпионатов мира по продолжительности серии без пропущенных голов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Историческое достижение голкипер оформил в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Австрии. Испанцы уверенно победили со счетом 3:0, а Симон в очередной раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Теперь "сухая" серия испанского вратаря составляет 519 минут - это является новым рекордом мировых первенств. Прежнее достижение было установлено в 1990 году. Оно принадлежало голкиперу сборной Италии Вальтеру Дзенге, который не пропускал на протяжении 517 минут. 

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