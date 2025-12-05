В 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу болельщиков ждет одно из самых ожидаемых противостояний турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz. Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси встретится с командой Египта, капитаном которой является Мохамед Салах.

Два звездных лидера своих сборных поспорят за путевку в четвертьфинал мирового первенства.

Салах расплакался после выхода Египта в 1/8 финала ЧМ-2026

Аргентина пережила настоящий триллер

Действующие чемпионы мира пробились в следующий раунд с большим трудом. В матче 1/16 финала аргентинцы лишь в дополнительное время сломили сопротивление сенсации ЧМ-2026 - Кабо-Верде.

Основное время завершилось со счетом 1:1, после чего команды обменялись голами в экстра-таймах. Победу Аргентине со счетом 3:2 принёс автогол соперника, забитый на 111-й минуте.

Египет выиграл серию пенальти

Сборная Египта также добилась выхода в 1/8 финала в непростом поединке. Два тайма завершились со счетом 1:1, дополнительные 15-минутки прошли без голов.

А победили египтяне лишь в серии послематчевых пенальти, где, в отличие от соперника, реализовали все свои попытки.

Месси против Салаха

Оба капитана внесли значительный вклад в выход своих сборных в 1/8 финала. Месси в матче против Кабо-Верде отметился голом. Трех матчах группового этапа и одном матче плей-офф форвард забил семь голов.

Салах играет менее результативно - на его счету пока один гол в четырех встречах. В матче против Австралии он не отличился с игры, но реализовал пенальти в серии, которая определяла победителя.

Когда смотреть матч

Матч 1/8 финала чемпионата мира Аргентина - Египет состоится в Атланте (США). По казахстанскому времени он пройдет 7 июля в 21:00.

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