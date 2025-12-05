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ЧМ-2026
Сегодня 07:50
 

Месси признан лучшим игроком победного матча Аргентины на ЧМ-2026

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Месси признан лучшим игроком победного матча Аргентины на ЧМ-2026 Лионель Месси в матче ЧМ-2026 против Кабо-Верде. Фото: instagram.com/afaseleccion©

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил награду лучшему игроку матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу против Кабо-Верде, сообщают Vesti.kz.

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил награду лучшему игроку матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу против Кабо-Верде, сообщают Vesti.kz.

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39-летний форвард открыл счет на 29-й минуте встречи и помог своей команде добиться непростой победы. По итогам игры именно Месси был признан лучшим футболистом матча.

Драма с овертаймом

Встреча получилась напряженной. Основное время завершилось вничью - 1:1.

В дополнительное время Лисандро Мартинес вновь вывел аргентинцев вперед, однако Кабо-Верде сумела сравнять счет благодаря голу Сидни Кабрала. Победу действующим чемпионам мира принес мяч на 111-й минуте - после навеса от Месси Кабо-Верде забила автогол. Итоговый счет 3:2.

Впереди - встреча с Египтом

Благодаря этой победе сборная Аргентины вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет с Египтом. Афишей предстоящего противостояния станет дуэль двух звездных капитанов - Лионеля Месси и Мохамеда Салаха.


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