Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил награду лучшему игроку матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу против Кабо-Верде, сообщают Vesti.kz.

39-летний форвард открыл счет на 29-й минуте встречи и помог своей команде добиться непростой победы. По итогам игры именно Месси был признан лучшим футболистом матча.

Драма с овертаймом

Встреча получилась напряженной. Основное время завершилось вничью - 1:1.

В дополнительное время Лисандро Мартинес вновь вывел аргентинцев вперед, однако Кабо-Верде сумела сравнять счет благодаря голу Сидни Кабрала. Победу действующим чемпионам мира принес мяч на 111-й минуте - после навеса от Месси Кабо-Верде забила автогол. Итоговый счет 3:2.

Впереди - встреча с Египтом

Благодаря этой победе сборная Аргентины вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет с Египтом. Афишей предстоящего противостояния станет дуэль двух звездных капитанов - Лионеля Месси и Мохамеда Салаха.

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