"Манчестер Сити" Хусанова выставит на рынок 25 футболистов

Английский "Манчестер Сити" организует необычный показательный матч, который будет посвящен трансферам и арендным сделкам, передают Vesti.kz.

Игроки "Сити" должны показать себя другим клубам

Как сообщает инсайдер Алан Никсон, во вторник, 15 июля, около 25 футболистов клуба выйдут на поле, чтобы продемонстрировать свои возможности представителям клубов, а также скаутам чемпионшипа и других европейских лиг.

По данным источника, подобный формат становится все более популярным в европейском футболе. Его главная цель — ускорить переговоры по трансферам, позволив потенциальным покупателям вживую оценить игроков.

Кого выставит "Сити"

На поле должны выйти футболисты, которые пока не входят в планы первой команды: воспитанники академии, игроки, вернувшиеся из аренды, а также исполнители, которым требуется игровая практика.

Среди наиболее интересных участников мероприятия:

Дивайн Мукаса, завершивший вторую часть прошлого сезона в аренде в "Лестере" и уже успевший провести шесть матчей за основную команду "Сити";

Джейден и Рейган Хески — сыновья бывшего нападающего сборной Англии Эмила Хески;

Макс Аллейн, которого зимой досрочно вернули из аренды в "Уотфорде" из-за кадровых проблем в обороне;

также участие ожидается от Спайка Брица, Чарли Грея и Иссы Каборе.

Что с Грилишем и Филлипсом

После окончания аренд в расположение клуба вернулись вингер Джек Грилиш и полузащитник Келвин Филлипс, выступавшие соответственно за "Эвертон" и "Шеффилд Юнайтед". Оба уже приступили к тренировкам.

Однако их участие в показательном матче пока остаётся под вопросом. По информации источника, новый главный тренер Энцо Мареска ещё не определился, оставлять ли футболистов для усиления конкуренции или отпустить их до закрытия трансферного окна.

Окончательное решение будет зависеть от того, как оба игрока проявят себя в ходе предсезонной подготовки.

Хусанов присоединится позже

Напомним, за "Манчестер Сити" играет защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов. После выступления на чемпионате мира-2026 футболист, как и другие звёзды "горожан", находится в отпуске и присоединится к команде позднее.

Хусанов принял решение после вылета Узбекистана с ЧМ-2026

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