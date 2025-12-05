"Победить 4:0". Лидер сборной Испании высказался о полуфинале ЧМ-2026 с Францией

Вратарь сборной Испании Унаи Симон поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча чемпионата мира-2026 против Франции, признавшись, что хотел бы избежать послематчевой серии пенальти, передают Vesti.kz.

"Предпочёл бы победить со счетом 4:0 в основное время. Мне не нравятся серии пенальти. Да, я настоящий фанат их анализа, люблю изучать исполнителей. Но при этом считаю, что это во многом лотерея. Но мне совсем не хочется, чтобы всё решалось в послематчевой серии пенальти", — цитирует слова Симона RMC Sport.

Сборные Испании и Франции встретятся в ночь с 14 на 15 июля. Матч начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Ссылка на прямую трансляцию доступна здесь.

Победитель противостояния станет первым финалистом чемпионата мира-2026.

Вторую путёвку в финал разыграют Англия и Аргентина, которые встретятся сутками позже.

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня, а финальный матч мирового первенства состоится 19 июля.

Франция - Испания в полуфинале ЧМ-2026: превью, интересные факты и прогноз на матч.

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