Франция - Испания: прямая трансляция полуфинала ЧМ-2026

В ночь с 14 на 15 июля состоится первый полуфинал чемпионата мира-2026, в котором сборные Франции и Испании разыграют путёвку в финал турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Где и когда смотреть матч

Матч пройдёт на стадионе "ЭйТи-энд-Ти Стэдиум" в Арлингтоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по казахстанскому времени.

В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport. Также трансляция будет доступна на официальном сайте вещателя по этой ссылке.

Ориентировочные составы

Франция:

Меньян — Кунде, Салиба, Упамекано, Динь — Рабьо, Коне — Дембеле, Олисе, Дуэ — Мбаппе.

Испания:

Симон — Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья — Родри, Педри — Ямаль, Ольмо, Баэна — Оярсабаль.

Как команды дошли до полуфинала

Французы уверенно прошли три стадии плей-офф. В 1/16 финала команда разгромила Швецию (3:0), затем в 1/8 финала минимально обыграла Парагвай (1:0), а в четвертьфинале уверенно победила Марокко — 2:0.

Испания также без осечек преодолела путь до полуфинала. Сначала "красная фурия" обыграла Австрию (3:0), затем выбила Португалию (1:0), а в четвертьфинале оказалась сильнее Бельгии — 2:1.

Кто станет соперником в финале

Победитель матча Франция — Испания станет первым финалистом чемпионата мира-2026.

Вторую путёвку в решающий матч разыграют Англия и Аргентина, которые встретятся в следующем полуфинале.

Напомним, чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня, а финал турнира состоится 19 июля.

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