Мбаппе против Ямаля: расписание первого дня 1/2 финала ЧМ-2026

Сегодня, в ночь с 14 на 15 июля состоится первый полуфинальный матч чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Франция и Испания разыграют первую путёвку в финал

За выход в финал поспорят сборные Франции и Испании. Встреча пройдёт на стадионе "ЭйТи-энд-Ти Стэдиум" в Арлингтоне (штат Техас, США), а стартовый свисток прозвучит в 00:00 по казахстанскому времени.

Одной из главных интриг противостояния станет дуэль лидеров команд и соперников по испанскому эль-класико — Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля.

Как команды дошли до полуфинала

Французская сборная уверенно преодолела три стадии плей-офф. В 1/16 финала команда разгромила Швецию со счётом 3:0, затем в 1/8 финала минимально обыграла Парагвай (1:0), а в четвертьфинале не оставила шансов Марокко — 2:0.

Испания также проходит турнир без поражений. На старте плей-офф «Фурия Роха» уверенно победила Австрию (3:0), затем выбила Португалию благодаря минимальной победе (1:0), а в четвертьфинале оказалась сильнее Бельгии — 2:1.

Кто ждёт победителя

Победитель встречи Франция — Испания станет первым финалистом мирового первенства.

Во втором полуфинале, который состоится днём позже, за вторую путёвку в решающий матч поспорят сборные Англии и Аргентины.

Напомним, чемпионат мира-2026 стартовал 11 июня, а финал турнира состоится 19 июля.

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