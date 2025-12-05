ФИФА объявила решение по полуфиналу Англия - Аргентина

Международная федерация футбола (ФИФА) официально объявила судейскую бригаду, которая обслужит полуфинальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Англии и Аргентины, передают Vesti.kz.

Назначена судейская бригада на матч

Главным арбитром встречи назначен Исмаил Эльфат из США.

Помогать ему будут его соотечественники Кори Паркер и Кайл Аткинс. Обязанности четвёртого судьи исполнит итальянец Маурицио Мариани, а резервным ассистентом станет Даниэле Биндони (Италия).

Когда состоится матч

Полуфинальное противостояние между Англией и Аргентиной пройдёт 16 июля. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по казахстанскому времени.

Победитель встречи получит путёвку в финал мирового первенства.

Другой полуфинал

Первый финалист турнира определится 15 июля, когда в другом полуфинале встретятся сборные Франции и Испании.

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, когда состоится финальный матч турнира.

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