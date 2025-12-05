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ЧМ-2026
Сегодня 07:34
 

ФИФА приняла решение по полуфиналу ЧМ-2026 Франция - Испания

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ФИФА приняла решение по полуфиналу ЧМ-2026 Франция - Испания ©Depositphotos/AtlasStudio

ФИФА назначила судей на первый полуфинальный матч чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Франции и Испании, передают Vesti.kz.

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ФИФА назначила судей на первый полуфинальный матч чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Франции и Испании, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в ночь на 15 июля в Далласе и начнётся в 00:00 по казахстанскому времени.

Судейская бригада:

• Главный арбитр: Иван Бартон (Сальвадор);
• Первый ассистент: Давид Моран (Сальвадор);
• Второй ассистент: Антонио Пупиро (Сальвадор);
• Четвертый судья: Гленн Нюберг (Швеция);
• Резервный ассистент: Махбод Бейги (Швеция).

Франция в плей-офф прошла Швецию - 3:0 (1/16 финала), Парагвай - 1:0 (1/8 финала) и Марокко - 2:0 (1/4 финала).

Испания в плей-офф прошла Австрию - 3:0 (1/16 финала), Португалию - 1:0 (1/8 финала) и Бельгию - 2:1 (1/4 финала).

В другом полуфинале встретятся Англия - Аргентина (16 июля, 00:00).

Текущий мундиаль проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Расписание полуфиналов ЧМ-2026 по футболу

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