ФИФА приняла решение по полуфиналу ЧМ-2026 Франция - Испания

ФИФА назначила судей на первый полуфинальный матч чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Франции и Испании, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в ночь на 15 июля в Далласе и начнётся в 00:00 по казахстанскому времени.

Судейская бригада:

• Главный арбитр: Иван Бартон (Сальвадор);

• Первый ассистент: Давид Моран (Сальвадор);

• Второй ассистент: Антонио Пупиро (Сальвадор);

• Четвертый судья: Гленн Нюберг (Швеция);

• Резервный ассистент: Махбод Бейги (Швеция).

Франция в плей-офф прошла Швецию - 3:0 (1/16 финала), Парагвай - 1:0 (1/8 финала) и Марокко - 2:0 (1/4 финала).

Испания в плей-офф прошла Австрию - 3:0 (1/16 финала), Португалию - 1:0 (1/8 финала) и Бельгию - 2:1 (1/4 финала).

В другом полуфинале встретятся Англия - Аргентина (16 июля, 00:00).

Текущий мундиаль проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Расписание полуфиналов ЧМ-2026 по футболу

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