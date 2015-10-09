ПСЖ предложили 180 миллионов евро за 23-летнего вингера

Саудовский клуб "Аль-Ахли" намерен купить 23-летнего французского вингера Брэдли Барколя у "Пари Сен-Жермен". Чтобы оформить переход, шейхи готовы пойти на рекордные финансовые безумия, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, сумма сделки оценивается в 180 миллионов евро, а суммарный объём инвестиций в трансфер и личный контракт игрока может достигнуть астрономических 355 миллионов евро.

Космические цифры для француза

"Аль-Ахли" заманивает нападающего трёхлетним соглашением с чистым окладом 55 миллионов евро за сезон. Дополнительно игроку гарантируют огромный подписной бонус в размере 10 миллионов евро. Таким образом, за три года в Саудовской Аравии Брэдли Барколя может пополнить свой бюджет на 175 миллионов евро, став одним из самых богатых спортсменов планеты.

Дилемма боссов ПСЖ

Для французского гранда этот трансфер - шанс зафиксировать колоссальную чистую прибыль за игрока, купленного у "Лиона" за 45 миллионов евро в 2023 году. Ситуация усложняется тем, что в Париже вингер имеет жёсткую конкуренцию и не всегда попадает в железный старт у Луиса Энрике. Однако потеря такого скоростного актива перед ключевым отрезком сезона может сильно ударить по атакующему потенциалу команды.

Решение остаётся за руководством ПСЖ и самим футболистом, которому предстоит выбрать между европейской элитой и статусом главной звезды на Ближнем Востоке.

Барколя провёл 49 матчей за парижан в сезоне-2025/26, забил 13 голов и сделал 7 результативных передач.

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