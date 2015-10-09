Флик попросил "Барселону" подписать игрока, за которым годами охотился Симеоне

"Барселона" включилась в борьбу за защитника "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, инициатором сделки выступил главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик. Спортивный директор Деку уже сделал первые шаги для реализации этого громкого перехода.

Зачем Ромеро понадобился Флику?

Немецкий специалист настаивает на покупке жёсткого и агрессивного центрбека, способного выигрывать силовые дуэли и страховать команду при высокой линии обороны. Флик считает, что нынешней защите каталонцев не хватает спортивной злости и характера в ключевых матчах Лиги чемпионов. Аргентинец идеально подходит на роль нового лидера обороны.

Удар по планам "Атлетико"

Возможный трансфер Ромеро в "Барселону" стал плохой новостью для Диего Симеоне. Главный тренер "матрасников" несколько лет просил руководство привезти соотечественника в Мадрид. Если каталонцы закроют сделку, "Атлетико" окончательно упустит свою давнюю мечту.

Впрочем, "Тоттенхэм" не намерен отпускать игрока дёшево. На случай провала переговоров Деку держит в шорт-листе запасной вариант - молодого защитника Кастелло Лукеба из "Лейпцига".

Ромеро защищает цвета "Тоттенхэма" с 2022 года, когда перешёл из "Аталанты" за 53,80 миллиона евро. Он сыграл за английский клуб 32 матча в сезоне-2025/26, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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