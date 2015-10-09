Сборная Хорватии объявила решение по новому тренеру после ЧМ-2026

Сборная Хорватии по футболу официально объявила имя нового главного тренера. Команду возглавил Славен Билич, который уже работал с "клетчатыми" в прошлом, передают Vesti.kz.

55-летний специалист сменил на этом посту Златко Далича, который покинул команду после завершения чемпионата мира-2026. На мундиале хорваты сумели выйти из группы, однако завершили борьбу уже в первом раунде плей-офф, уступив Португалии со счетом 1:2.

"По предложению президента Хорватского футбольного союза Мария Кустича Исполнительный комитет ХФС единогласно принял решение назначить Славена Билича главным тренером национальной сборной Хорватии. Это решение также получило полную поддержку Тренерской комиссии Хорватского футбольного союза. Желаем новому главному тренеру удачи и больших успехов в работе со сборной!", – говорится в заявлении Федерации.

Для Билича это уже второй приход в сборную - впервые он руководил "клетчатыми" с 2006 по 2012 год. За этот период команда дошла до четвертьфинала Евро-2008, не смогла пробиться на чемпионат мира-2010, а на Евро-2012 завершила выступление после группового этапа.

За годы тренерской карьеры Билич успел поработать во многих странах. Он возглавлял хорватский "Хайдук", турецкий "Бешикташ", английские "Вест Хэм", "Вест Бромвич" и "Уотфорд", московский "Локомотив", китайский "Бэйцзин Гоань", а также саудовские клубы "Аль-Иттихад" и "Аль-Фатех".

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