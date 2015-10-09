"Манчестер Сити" решил переманить суперзвезду "Баварии" и начал переговоры

Нападающий мюнхенской "Баварии" и капитан сборной Англии Харри Кейн может вновь оказаться в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

"Ман Сити" провёл переговоры

Как сообщает TEAMtalk, серьезный интерес к капитану сборной Англии проявляет "Манчестер Сити".

По информации источника, представители "горожан" уже обсудили с руководством "Баварии" ситуацию вокруг опытного форварда. Манчестерский клуб внимательно следит за развитием событий, поскольку Кейн пока не продлил контракт с немецким грандом.

В Мюнхене рассчитывают сохранить лидера

Действующее соглашение 32-летнего нападающего рассчитано еще на один сезон. Несмотря на отсутствие нового контракта, в "Баварии" сохраняют уверенность, что смогут договориться с одним из своих главных лидеров и удержать его в команде.

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Впечатляющая результативность Кейна

Минувший сезон стал одним из лучших в карьере английского форварда. Во всех турнирах Кейн провел 51 матч, в которых отметился 61 забитым мячом и семью голевыми передачами.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего оценивается в 60 миллионов евро. Если переговоры между сторонами не приведут к продлению контракта, интерес со стороны "Манчестер Сити" может перерасти в полноценную борьбу за трансфер одного из самых результативных форвардов Европы.

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