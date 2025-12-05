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ЧМ-2026
Сегодня 22:23
 

Не вернулся домой после ЧМ-2026: футболист сборной Колумбии получил угрозы

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Не вернулся домой после ЧМ-2026: футболист сборной Колумбии получил угрозы ©Depositphotos.com/rFreerLaw

Полузащитник сборной Колумбии Хаминтон Кампас не вернулся на родину после вылета команды с ЧМ-2026, передают Vesti.kz.

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Полузащитник сборной Колумбии Хаминтон Кампас не вернулся на родину после вылета команды с ЧМ-2026, передают Vesti.kz.

Как сообщает журналист Камило Пинто, футболист остался за пределами страны из-за угроз, которые начали поступать ему и его семье после матча 1/8 финала против Швейцарии.

Роковой эпизод произошёл на 115-й минуте встречи. Кампас получил отличный шанс принести своей команде победу, однако пробил выше ворот. Впоследствии колумбийцы уступили в серии пенальти со счётом 3:4 после нулевой ничьей в основное и дополнительное время и завершили выступление на турнире.

После вылета сборной в адрес хавбека и его близких начали поступать угрозы. По информации источника, футболист воспринял их всерьёз и решил пока не возвращаться в Колумбию.

Напомним, ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   1/2 финала, мужчины
15 июля 00:00   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Франция
Ничья
Испания
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