Названы лучшие игроки ЧМ-2026: Мбаппе 2-й, а Ямаля нет в списке

Издание The Athletic опубликовало обновлённый рейтинг лучших футболистов чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Месси возглавил рейтинг лучших игроков ЧМ-2026

Первое место в списке занял капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Следом расположился лидер французской команды Килиан Мбаппе, а тройку лучших замкнул полузащитник из Англии Джуд Беллингем.

При этом в десятку не вошёл один из главных молодых звёзд сборной Испании — Ламин Ямаль.

Топ-10 лучших игроков ЧМ-2026

По версии The Athletic десятка лучших футболистов ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

Лионель Месси (Аргентина); Килиан Мбаппе (Франция); Джуд Беллингем (Англия); Харри Кейн (Англия); Эрлинг Холанд (Норвегия); Майкл Олисе (Франция); Усман Дембеле (Франция); Ашраф Хакими (Марокко); Винисиус Жуниор (Бразилия); Эмерик Лапорт (Испания).

До финала осталось несколько матчей

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. В борьбе за трофей остаются четыре сборные — Аргентина, Англия, Франция и Испания.

Финальный матч мирового первенства состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

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