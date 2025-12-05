Названы лучшие игроки ЧМ-2026: Мбаппе 2-й, а Ямаля нет в списке

Издание The Athletic опубликовало обновлённый рейтинг лучших футболистов чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.
Месси возглавил рейтинг лучших игроков ЧМ-2026
Первое место в списке занял капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Следом расположился лидер французской команды Килиан Мбаппе, а тройку лучших замкнул полузащитник из Англии Джуд Беллингем.
При этом в десятку не вошёл один из главных молодых звёзд сборной Испании — Ламин Ямаль.
Топ-10 лучших игроков ЧМ-2026
По версии The Athletic десятка лучших футболистов ЧМ-2026 выглядит следующим образом:
- Лионель Месси (Аргентина);
- Килиан Мбаппе (Франция);
- Джуд Беллингем (Англия);
- Харри Кейн (Англия);
- Эрлинг Холанд (Норвегия);
- Майкл Олисе (Франция);
- Усман Дембеле (Франция);
- Ашраф Хакими (Марокко);
- Винисиус Жуниор (Бразилия);
- Эмерик Лапорт (Испания).
До финала осталось несколько матчей
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. В борьбе за трофей остаются четыре сборные — Аргентина, Англия, Франция и Испания.
Финальный матч мирового первенства состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).
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