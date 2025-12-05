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ЧМ-2026
Сегодня 08:30
 

Названы лучшие игроки ЧМ-2026: Мбаппе 2-й, а Ямаля нет в списке

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Названы лучшие игроки ЧМ-2026: Мбаппе 2-й, а Ямаля нет в списке ©Depositphotos/elmirex2009

Издание The Athletic опубликовало обновлённый рейтинг лучших футболистов чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

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Издание The Athletic опубликовало обновлённый рейтинг лучших футболистов чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Месси возглавил рейтинг лучших игроков ЧМ-2026

Первое место в списке занял капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Следом расположился лидер французской команды Килиан Мбаппе, а тройку лучших замкнул полузащитник из Англии Джуд Беллингем.

При этом в десятку не вошёл один из главных молодых звёзд сборной Испании — Ламин Ямаль.

Топ-10 лучших игроков ЧМ-2026

По версии The Athletic десятка лучших футболистов ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

  1. Лионель Месси (Аргентина);
  2. Килиан Мбаппе (Франция);
  3. Джуд Беллингем (Англия);
  4. Харри Кейн (Англия);
  5. Эрлинг Холанд (Норвегия);
  6. Майкл Олисе (Франция);
  7. Усман Дембеле (Франция);
  8. Ашраф Хакими (Марокко);
  9. Винисиус Жуниор (Бразилия);
  10. Эмерик Лапорт (Испания).

До финала осталось несколько матчей

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. В борьбе за трофей остаются четыре сборные — Аргентина, Англия, Франция и Испания.

Финальный матч мирового первенства состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

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Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   1/2 финала, мужчины
16 июля 00:00   •   не начат
Англия
Англия
- : -
Аргентина
Аргентина
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Англия
Ничья
Аргентина
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