"Челси" показал Дастана Сатпаева на тренировке с основой (+Фото и Видео)

Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев продолжает принимать участие в предсезонной подготовке "Челси" вместе с основным составом лондонского клуба, передают Vesti.kz.

Пресс-служба "синих" опубликовала новые фотографии с тренировочной базы в Кобхэме. На снимках 17-летний Сатпаев выполняет беговые упражнения и работает в общей группе под руководством нового главного тренера команды Хаби Алонсо.

Среди игроков "Челси", принявших участие в тренировке, были Лиам Делап, Ромео Лавия, Коул Палмер и Эстевао Виллиан.

"Челси" продолжает подготовку к старту нового сезона английской премьер-лиги (АПЛ), который начнется матчем против "Фулхэма" 24 августа.

До этого команда Алонсо проведёт ряд контрольных матчей, на которых молодые футболисты, в том числе Сатпаев, получат шанс проявить себя и попасть в первую команду.

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Напомним, Дастан Сатпаев подписал контракт с лондонским "Челси" в феврале 2025 года. Сумма трансфера составила около 4,3 миллиона евро с учётом бонусов, что сделало сделку рекордной в истории казахстанского футбола.

Ожидается, что официально казахстанец станет футболистом "Челси" 12 августа 2026 года, когда ему исполнится 18 лет.

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