"Бавария" провела переговоры со звездой "Барселоны" за 60 миллионов

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к защитнику каталонской "Барселоны" и сборной Франции Жюлю Кунде, передают Vesti.kz.

По информации Sport.es, представители немецкого гранда в последние дни провели переговоры с окружением 27-летнего футболиста, чтобы узнать его текущую ситуацию и возможные условия потенциального перехода.

Какова позиция самого Кунде

Несмотря на интерес со стороны "Баварии", сам француз не рассматривает уход из каталонского клуба.

Сообщается, что Кунде намерен остаться в "Барселоне" и рассчитывает вновь выйти на уровень игры, который демонстрировал в сезоне-2024/25.

Статистика и стоимость защитника

Жюль Кунде выступает за "Барселону" с лета 2022 года, когда перебрался в Испанию из "Севильи".

Фото: Depositphotos/canno73

В минувшем сезоне французский защитник провёл 47 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Его действующий контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2030 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

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