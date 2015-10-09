"Бавария" провела переговоры со звездой "Барселоны" за 60 миллионов

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к защитнику каталонской "Барселоны" и сборной Франции Жюлю Кунде, передают Vesti.kz.
По информации Sport.es, представители немецкого гранда в последние дни провели переговоры с окружением 27-летнего футболиста, чтобы узнать его текущую ситуацию и возможные условия потенциального перехода.
Какова позиция самого Кунде
Несмотря на интерес со стороны "Баварии", сам француз не рассматривает уход из каталонского клуба.
Сообщается, что Кунде намерен остаться в "Барселоне" и рассчитывает вновь выйти на уровень игры, который демонстрировал в сезоне-2024/25.
Статистика и стоимость защитника
Жюль Кунде выступает за "Барселону" с лета 2022 года, когда перебрался в Испанию из "Севильи".
Фото: Depositphotos/canno73
В минувшем сезоне французский защитник провёл 47 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.
Его действующий контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2030 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 60 миллионов евро.
Флик одобрил уход четырёх игроков "Барселоны"
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама