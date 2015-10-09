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Испания
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"Атлетико" решил подписать таланта "Барселоны": Флик дал ответ

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"Атлетико" решил подписать таланта "Барселоны": Флик дал ответ Ханс-Дитер Флик. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Мадридский "Атлетико" проявляет серьёзный интерес к испанскому полузащитнику каталонской "Барселоны" Марку Берналю, передают Vesti.kz.

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Мадридский "Атлетико" проявляет серьёзный интерес к испанскому полузащитнику каталонской "Барселоны" Марку Берналю, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Серхи Соле, 19-летний испанец входит в список приоритетных трансферных целей "матрасников" на ближайшее будущее.

В "Барселоне" отказались обсуждать продажу

Несмотря на интерес со стороны мадридского клуба, позиция "Барселоны" остаётся неизменной.

Главный тренер Ханс-Дитер Флик и спортивный директор Деку не рассматривают вариант с продажей молодого полузащитника. В каталонском клубе высоко оценивают потенциал Берналя и считают его важной частью проекта на ближайшие годы.

Руководство "сине-гранатовых" рассчитывает, что воспитанник клуба станет одним из ключевых игроков команды в долгосрочной перспективе.

Марк Берналь в составе Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Контракт рассчитан до 2029 года

Действующее соглашение Марка Берналя с "Барселоной" рассчитано до лета 2029 года, что также укрепляет позиции каталонцев в возможных переговорах.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего хавбека составляет 30 миллионов евро. На данный момент "Барселона" не намерена расставаться с одним из самых перспективных игроков своей академии, несмотря на интерес со стороны принципиального соперника.

Флик одобрил уход четырёх игроков "Барселоны"

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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