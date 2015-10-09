"Атлетико" решил подписать таланта "Барселоны": Флик дал ответ

Мадридский "Атлетико" проявляет серьёзный интерес к испанскому полузащитнику каталонской "Барселоны" Марку Берналю, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Серхи Соле, 19-летний испанец входит в список приоритетных трансферных целей "матрасников" на ближайшее будущее.

В "Барселоне" отказались обсуждать продажу

Несмотря на интерес со стороны мадридского клуба, позиция "Барселоны" остаётся неизменной.

Главный тренер Ханс-Дитер Флик и спортивный директор Деку не рассматривают вариант с продажей молодого полузащитника. В каталонском клубе высоко оценивают потенциал Берналя и считают его важной частью проекта на ближайшие годы.

Руководство "сине-гранатовых" рассчитывает, что воспитанник клуба станет одним из ключевых игроков команды в долгосрочной перспективе.

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Контракт рассчитан до 2029 года

Действующее соглашение Марка Берналя с "Барселоной" рассчитано до лета 2029 года, что также укрепляет позиции каталонцев в возможных переговорах.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего хавбека составляет 30 миллионов евро. На данный момент "Барселона" не намерена расставаться с одним из самых перспективных игроков своей академии, несмотря на интерес со стороны принципиального соперника.

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