Флик одобрил уход четырёх игроков "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик сформировал список футболистов, с которыми клуб готов расстаться в текущее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, немецкий специалист намерен разгрузить платежную ведомость и сократить обойму до оптимального размера. Под кадровое очищение попали четыре игрока: Рональд Араухо, Марк Касадо, Эктор Форт и Руни Бардагжи.

Главный актив и жертва трансфера Адейеми

Самым громким и прибыльным расставанием обещает стать продажа Рональда Араухо. Уругвайский защитник сохраняет высокий спрос на рынке, и его трансфер позволит клубу получить солидные средства на новые покупки. Кроме того, Флик ищет более хладнокровных центрбеков для выхода из обороны. В то же время Руни Бардагжи лишился перспектив в Каталонии из-за закрытой сделки по переходу Карима Адейеми из дортмундской "Боруссии" - держать шведа на лавке тренерский штаб не видит смысла.

Без шансов на игровое время

Воспитанники академии Марк Касадо и Эктор Форт также не входят в тактические планы немца. В перенасыщенной средней зоне, где Флик делает ставку на Педри, Гави, Френки Де Йонга и вернувшегося Марка Берналя, для Касадо просто нет минут. Форту же предпочли более опытных латералей, готовых давать результат здесь и сейчас. Чтобы избежать застоя молодых игроков, "Барселона" активно ищет им варианты с арендой или полноценной продажей.

Ранее стало известно, что "Барселона" договорилась о трансфере игрока сборной Германии, подробности - здесь.

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