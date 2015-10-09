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"Барселона" договорилась о трансфере игрока сборной Германии

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"Барселона" договорилась о трансфере игрока сборной Германии ©Depositphotos/Musiu0

"Барселона" согласовала сделку по подписанию вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми, передают Vesti.kz

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"Барселона" согласовала сделку по подписанию вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми, передают Vesti.kz

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, клубы договорились между собой о трансфере за 22 миллиона евро плюс 7 миллионов в виде бонусов за завоеванные титулы и количество сыгранных матчей.

Отмечается, что Адейеми хотел перейти только в "Барселону" и подпишет с "сине-гранатовыми" пятилетний контракт.

24-летний Адейеми выступал за "Боруссию" с 2022 года. За дортмундцев он провёл 39 матчей в сезоне-2025/26, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Также в его карьере были австрийские "Лиферинг" и "Ред Булл Зальцбург". С 2021 года вызывается в сборную Германии.

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