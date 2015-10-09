"Барселона" договорилась о трансфере игрока сборной Германии

"Барселона" согласовала сделку по подписанию вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми, передают Vesti.kz.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, клубы договорились между собой о трансфере за 22 миллиона евро плюс 7 миллионов в виде бонусов за завоеванные титулы и количество сыгранных матчей.
Отмечается, что Адейеми хотел перейти только в "Барселону" и подпишет с "сине-гранатовыми" пятилетний контракт.
24-летний Адейеми выступал за "Боруссию" с 2022 года. За дортмундцев он провёл 39 матчей в сезоне-2025/26, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Также в его карьере были австрийские "Лиферинг" и "Ред Булл Зальцбург". С 2021 года вызывается в сборную Германии.
🚨💣 EXCLUSIVE: Barcelona agree deal to sign Karim Adeyemi, HERE WE GO! 🔵🔴— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026
Deal agreed club to club for €22m plus €7m add-ons based on title winning and also appearances.
Adeyemi only wanted Barça and will sign a five year deal in blaugrana. 💥🇩🇪 pic.twitter.com/7nfy0uSTxU
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