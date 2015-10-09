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Испания
Сегодня 14:45
 

"Барселона" готова разменять капитана на нового защитника

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"Барселона" готова разменять капитана на нового защитника ©Depositphotos/mrogowski_photography

Вокруг центрального защитника сборной Уругвая и капитана "Барселоны" Рональда Араухо вновь усилились разговоры о возможном уходе из каталонского клуба, передают Vesti.kz.

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Вокруг центрального защитника сборной Уругвая и капитана "Барселоны" Рональда Араухо вновь усилились разговоры о возможном уходе из каталонского клуба, передают Vesti.kz.

Араухо может покинуть клуб уже в это трансферное окно

По информации Mundo Deportivo, руководство "сине-гранатовых" уже определилось с игроками, которых считает неприкосновенными в центре обороны. В этот список входят испанцы Пау Кубарси, Жерар Мартин и Эрик Гарсия. Кроме того, недавно новый контракт с клубом подписал датчанин Андреас Кристенсен.

На этом фоне именно Араухо может оказаться главным кандидатом на уход. Сообщается, что уругвайского защитника может не устроить роль игрока запаса, и если он сам попросит отпустить его, "Барселона" будет готова рассмотреть такой вариант.

Каталонцы могут подписать нового центрбека

По данным источника, в случае продажи Араухо каталонцы намерены использовать вырученные средства для приглашения нового центрального защитника. Речь идёт о своеобразном размене - если уругваец уйдёт, "сине-гранатовые" заменяет его другим футболистом другим в рамках трансферной кампании.

Рональд Араухо в составе Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Действующее соглашение Рональда Араухо с "Барселоной" рассчитано до лета 2031 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего уругвайца составляет 20 миллионов евро.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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