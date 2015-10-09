"Барселона" готова разменять капитана на нового защитника

Вокруг центрального защитника сборной Уругвая и капитана "Барселоны" Рональда Араухо вновь усилились разговоры о возможном уходе из каталонского клуба, передают Vesti.kz.

Араухо может покинуть клуб уже в это трансферное окно

По информации Mundo Deportivo, руководство "сине-гранатовых" уже определилось с игроками, которых считает неприкосновенными в центре обороны. В этот список входят испанцы Пау Кубарси, Жерар Мартин и Эрик Гарсия. Кроме того, недавно новый контракт с клубом подписал датчанин Андреас Кристенсен.

На этом фоне именно Араухо может оказаться главным кандидатом на уход. Сообщается, что уругвайского защитника может не устроить роль игрока запаса, и если он сам попросит отпустить его, "Барселона" будет готова рассмотреть такой вариант.

Каталонцы могут подписать нового центрбека

По данным источника, в случае продажи Араухо каталонцы намерены использовать вырученные средства для приглашения нового центрального защитника. Речь идёт о своеобразном размене - если уругваец уйдёт, "сине-гранатовые" заменяет его другим футболистом другим в рамках трансферной кампании.

Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Действующее соглашение Рональда Араухо с "Барселоной" рассчитано до лета 2031 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего уругвайца составляет 20 миллионов евро.

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