Капитан сборной Англии начал переговоры о трансфере в новый клуб

Саудовский "Аль-Хиляль" начал переговоры с представителями нападающего мюнхенской "Баварии" и капитана сборной Англии Харри Кейна, передают Vesti.kz.

По информации Sky Sport.ch, стороны пока находятся на ранней стадии переговоров. Сам английский форвард не спешит принимать окончательное решение и намерен сначала ознакомиться со спортивным проектом клуба, а также с финансовыми условиями потенциального контракта.

В контракте предусмотрена особая оговорка

Несмотря на действующее соглашение с "Баварией", у Кейна существует возможность покинуть немецкий клуб.

В его контракте предусмотрена специальная опция: начиная с третьего сезона любой клуб может выкупить нападающего за 65 миллионов евро. В случае активации этого пункта мюнхенцы не смогут заблокировать трансфер своего лучшего бомбардира.

Решение остаётся за самим форвардом

При этом на сегодняшний день "Аль-Хиляль" ещё не направлял официального предложения самой "Баварии". Пока переговоры ведутся исключительно с окружением футболиста.

Саудовский клуб рассчитывает убедить капитана сборной Англии продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Окончательное решение Кейна ожидается после окончания чемпионата мира-2026.

Один из лучших сезонов в карьере

Минувший сезон стал для англичанина одним из самых результативных в профессиональной карьере. Во всех турнирах 32-летний нападающий провел 51 матч, забил 61 гол и отдал семь результативных передач.

Контракт капитана сборной Англии с "Баварией" действует до лета 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 60 миллионов евро.

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