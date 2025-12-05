Ямаль установил уникальный рекорд после победы Испании над Францией

Испания вышла в финал чемпионата мира-2026 по футболу после победы в 1/2 финала над Францией, передают Vesti.kz.

Победу "Красной фурии" со счётом 2:0 принесли точные удары Микеля Оярсабаля (22-я минута, с пенальти) и Педро Порро (58-я).

Видеообзор полуфинала ЧМ-2026 Франция - Испания

При этом Ламин Ямаль, по данным Opta Sports, выиграл все 12 матчей на ЧМ и Евро, в которых выходил в стартовом составе - это рекордный 100% победный показатель.

Отметим, что Испания также повторила рекорд Италии (2018-2021) по самой длинной беспроигрышной серии в истории сборных, подробности - здесь.

В финале, в ночь на 20 июля в Нью-Йорке, Испания встретится с победителем второй полуфинальной пары ЧМ-2026 Англия - Аргентина. Их матч состоится в ночь на 16 июля и начнётся в 00:00 по времени Астаны.

Прямая трансляция полуфинала ЧМ-2026 Англия - Аргентина

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