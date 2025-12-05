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ЧМ-2026
Сегодня 03:24
 

Испания вышла в финал ЧМ-2026: видео лучших моментов матча с Францией

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Испания вышла в финал ЧМ-2026: видео лучших моментов матча с Францией Фото: instagram.com/sefutbol©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор полуфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Испании и Франции.

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор полуфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Испании и Франции.

Как сообщают Vesti.kz, встреча, состоявшаяся в Арлингтоне (США), завершилась победой испанской команды со счетом 2:0.

Победу “красной фурии” принесли точные удары Микеля Ойарсабаля, реализовавшего пенальти, и Педро Порро.

Благодаря этому успеху Испания первой вышла в финал мирового первенства, где сыграет с победителем второго полуфинала между Англией и Аргентиной.

Видео лучших моментов матча Франция - Испания 0:2:

 

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