Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинальном матче, который состоялся в Арлингтоне (США), команда Луиса де ла Фуэнте уверенно обыграла Францию со счетом 2:0.

Испанцы вышли вперед на 22-й минуте. Защитник сборной Франции Люка Динь сфолил на испанском нападающем Ламине Ямале и сальвадорский арбитр Иван Бартон назначил пенальти. 11-метровый уверенно реализовал Микель Оярсабаль.

После перерыва “красная фурия” закрепила преимущество: на 58-й минуте отличился Педро Порро, установив окончательный счет встречи.

Отметим, что в стартовом составе сборной Франции на поле вышел один из лучших бомбардиров турнира Килиан Мбаппе. Это был первый матч ЧМ-2026, в котором он не отметился результативными действиями.

Таким образом, Испания первой вышла в финал ЧМ-2026. В решающем матче турнира испанцы встретятся с победителем второго полуфинала, в котором сыграют сборные Англии и Аргентины.

Напомним, что действующим чемпионом является Аргентина, которая в финале мундиаля-2022 обыграла Францию.

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