Испания повторила рекорд Италии после выхода в финал ЧМ-2026

Испания стала первым финалистом чемпионата мира-2026 по футболу, обыграв в 1/2 финала Францию, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 2:0. Голы забили Микель Оярсабаль (22-я минута, с пенальти) и Педро Порро (58-я).

Испания вышла в финал ЧМ-2026: видео лучших моментов матча с Францией

По данным Stata Football, Испания повторила рекорд Италии (2018-2021) по самой длинной беспроигрышной серии в истории сборных: 37 матчей без поражений.

В финале, который состоится в ночь на 20 июля в Нью-Йорке, Испания встретится с победителем другого полуфинала Англия - Аргентина. Их матч пройдёт в ночь на 16 июля и начнётся в 00:00 по времени Астаны. О прямой трансляции можно узнать здесь.

Напомним, Испания выигрывала чемпионат мира в 2010 году. Также она четыре раза брала титул чемпионов Европы (1964, 2008, 2012, 2024).

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