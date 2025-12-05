Прямая трансляция полуфинала ЧМ-2026 Англия - Аргентина

В ночь на 16 июля состоится второй полуфинальный матч чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Англии и Аргентины, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте и начнётся в 00:00 по времени Астаны. Обслужит её американский судья Исмаил Эльфат, а покажет игру в прямом эфире Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

Англия в плей-офф прошла ДР Конго - 2:1 (1/16 финала), Мексику - 3:2 (1/8 финала), Норвегию - 2:1 (1/4 финала).

Аргентина в плей-офф прошла Кабо-Верде - 3:2 (1/16 финала), Египет - 3:2 (1/8 финала), Швейцарию - 3:1 (1/4 финала). При этом аргентинцы являются действующими чемпионами мира.

Отметим, что в первом полуфинале ЧМ-2026 Испания обыграла Францию, видеообзор игры можно посмотреть здесь.

Финал мундиаля состоится в ночь на 20 июля в Нью-Йорке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!