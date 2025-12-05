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ЧМ-2026
Сегодня 09:20
 

Во Франции нашли виновных в поражении от Испании на ЧМ-2026

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Во Франции нашли виновных в поражении от Испании на ЧМ-2026 ©Depositphotos/thenews2.com

Известный французский журналист и эксперт Даниэль Риоло в эфире радиостанции RMC жёстко раскритиковал игру сборной Франции в полуфинале чемпионата мира-2026 и признал полный провал экспертного сообщества, передают Vesti.kz.

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Известный французский журналист и эксперт Даниэль Риоло в эфире радиостанции RMC жёстко раскритиковал игру сборной Франции в полуфинале чемпионата мира-2026 и признал полный провал экспертного сообщества, передают Vesti.kz.

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Риоло не стал сдерживать эмоций, оценивая как саму игру национальной команды, так и работу студии во время разбора полётов.

Видеообзор полуфинала ЧМ-2026 Франция - Испания

"Дешам провалил свой уход. Впервые за 20 лет существования программы After мы несли полную чушь. Мы полностью провалились. Не знаю, виной ли тому формат передачи, Нью-Йорк... Но мы творили и говорили полную ерунду", - цитирует журналиста RMC Sport.

Особое внимание эксперт уделил центральной линии французской сборной, которая полностью уступила соперникам:

"Наша полузащита слаба. Сегодня вечером Тчуамени и Рабьо были на расстоянии световых лет от испанской полузащиты".

Отметим, что Франция уступила Испании со счётом 0:2. В финале, в ночь на 20 июля в Нью-Йорке, "Красная фурия" встретится с победителем второй полуфинальной пары ЧМ-2026 Англия - Аргентина. Их матч состоится в ночь на 16 июля и начнётся в 00:00 по времени Астаны.

Прямая трансляция полуфинала ЧМ-2026 Англия - Аргентина

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Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   1/2 финала, мужчины
16 июля 00:00   •   не начат
Англия
Англия
- : -
Аргентина
Аргентина
Кто победит в основное время?
Англия
Ничья
Аргентина
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