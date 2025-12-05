Испания вошла в историю после победы над Францией на ЧМ-2026

Сборная Испании стала автором уникального достижения после победы над Францией (2:0) в полуфинале чемпионата мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

Испания вышла в финал ЧМ-2026: видео лучших моментов матча с Францией

По данным OptaJoe, Испания стала первой европейской сборной в истории, выигравшей восемь матчей плей-офф подряд на крупных турнирах (чемпионатах мира и Европы).

Отметим, что Испания повторила рекорд Италии (2018-2021) по самой длинной беспроигрышной серии в истории сборных, подробности - здесь. Ямаль также установил уникальный рекорд.

Следующим соперником Испании станет победитель второй полуфинальной пары Англия - Аргентина. Они сыграют в ночь на 16 июля, а стартовый свисток прозвучит в 00:00 по времени Астаны.

Финал ЧМ-2026, проходящего в США, Канаде и Мексике, состоится в ночь на 20 июля в Нью-Йорке.

Прямая трансляция полуфинала ЧМ-2026 Англия - Аргентина

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