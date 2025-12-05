Ламина Ямаля хотели ограбить после матча с Францией: известны детали

Дом вингера "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля в Эсплугес-де-Льобрегате попытались ограбить после полуфинала чемпионата мира-2026 по футболу между Францией и Испанией, передают Vesti.kz.

Как сообщает El espanol, инцидент произошёл минувшей ночью.

Сотрудники частной охраны заметили на камерах двух мужчин в масках, которые пытались перелезть через стену, окружающую участок.

Благодаря быстрой реакции охранников злоумышленники скрылись, так и не успев проникнуть внутрь. После этого о случившемся сообщили каталонской полиции.

Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и пытаются установить личности подозреваемых. Сообщается, что в последнее время в этом жилом районе произошло несколько похожих ограблений.

Полиция также учитывает версию о причастности организованных групп, которые передвигаются по Европе и выбирают своими целями дома известных футболистов.

Злоумышленников особенно привлекают коллекции дорогих часов и украшений, которые спортсмены нередко демонстрируют в социальных сетях.

Особняк Ямаля хорошо известен публике. Ранее он принадлежал футболисту Жерару Пике и колумбийской певице Шакире.

Дополнительное внимание к дому появилось после того, как футболист незадолго до отъезда на чемпионат мира показал свою резиденцию в видеоформате "хаус-тур".

Как обстоят дела на чемпионате мира?

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира-2026. В полуфинале, который прошёл в Арлингтоне, команда Луиса де ла Фуэнте уверенно обыграла Францию со счётом 2:0.

В решающем матче испанцы встретятся с победителем пары Англия - Аргентина. Второй полуфинал состоится в ночь на 16 июля.

Финал турнира пройдёт в ночь с 19 на 20 июля на стадионе "МетЛайф" в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Начало встречи - в 00:00 по времени Астаны.

Действующим чемпионом мира остаётся Аргентина, которая в финале ЧМ-2022 обыграла Францию.

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