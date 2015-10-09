7-кратный победитель Лиги чемпионов предложил контракт Модричу после ЧМ-2026

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич может остаться в "Милане" ещё на один сезон, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство итальянского клуба уже работает над продлением контракта с 40-летним хорватским полузащитником.

В стане "россонери" уверены, что соглашение удастся оформить. Новый главный тренер команды Рубен Аморим также рассчитывает на Модрича и уже дал футболисту понять, что видит его важной частью состава.

Окончательное решение ожидается в ближайшее время. Перед тем как дать ответ клубу, Модрич намерен обсудить этот вопрос со своей семьей.

Модрич выступает за "Милан" с июля 2025 года, и за это время он провел 37 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Прошлый сезон команда завершила на пятом месте в Серии А, набрав 70 очков в 38 турах. Выше расположились "Интер", "Наполи", "Рома" и "Комо".

Однако "Россонери" по-прежнему входят в число самых титулованных клубов Европы. За свою историю миланская команда семь раз выигрывала Лигу чемпионов и 19 раз становилась чемпионом Италии.

Отметим, что Модрич считается одним из самых титулованных футболистов современности. В его коллекции – "Золотой мяч" 2018 года, шесть побед в Лиге чемпионов, серебро чемпионата мира-2018, а также множество трофеев, завоеванных в составе мадридского "Реала" и загребского "Динамо".

Этим летом хорват принял участие в чемпионате мира-2026, где вместе с национальной командой вышел в плей-офф и уступил Португалии (1:2) в 1/16-й финала.

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