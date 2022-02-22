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Сборная Казахстана
Сегодня 17:55
 

Лидер "Кайрата" сменит гражданство и будет играть за сборную Казахстана

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Лидер "Кайрата" сменит гражданство и будет играть за сборную Казахстана ©АФК "Кайрат"

Один из ведущих игроков алматинского футзального клуба "Кайрат" Кайо Руис в ближайшее время может сменить гражданство на казахстанское, сообщает корреспондент Vesti.kz

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Один из ведущих игроков алматинского футзального клуба "Кайрат" Кайо Руис в ближайшее время может сменить гражданство на казахстанское, сообщает корреспондент Vesti.kz

Руис уже пятый год выступает в Казахстане и в частности за "Кайрат". Бразилец настроен получить паспорт РК и выступать за национальную команду Казахстана. 

Процесс смены гражданства может быть запущен уже в ближайшие месяцы. Если Кайо Руис получит паспорт, то не исключено, что он сможет помочь сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2028, который стартует в октябре этого года. 

Отметим, что в прошедшем сезоне Кайо забил 44 мяча в 43 матчах чемпионата Казахстана и помог "Кайрату" завоевать чемпионский титул. 

Напомним, что на данный момент среди натурализованных игроков за сборную Казахстана выступают Игита и Эдсон. В то время как Тайнан, Дуглас и Лео завершили выступления на международном уровне. 

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