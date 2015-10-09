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Англия
Вчера 22:56
 

Стало известно, когда Сатпаев может дебютировать за "Челси"

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Стало известно, когда Сатпаев может дебютировать за "Челси" Дастан Сатпаев в составе сборной Казахстана по футболу. ©КФФ

Форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев уже в ближайшие дни может впервые выйти на поле в составе основной команды лондонского "Челси", передают Vesti.kz.

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Форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев уже в ближайшие дни может впервые выйти на поле в составе основной команды лондонского "Челси", передают Vesti.kz.

Первые матчи под руководством Хаби Алонсо

Как сообщает Chelsea Mail, главный тренер "Челси" Хаби Алонсо запланировал два закрытых контрольных матча, в которых намерен проверить ближайший резерв команды.

19 июля лондонцы встретятся с "Кроули Таун", а 23 июля проведут еще один спарринг против "Бромли". По информации источника, именно в этих играх ожидается первое появление на поле 17-летнего Сатпаева в составе первой команды.

Казахстанец тренируется с основой

В настоящее время Сатпаев принимает участие в предсезонном сборе вместе с главной командой "Челси". Казахстанский форвард работает бок о бок с ведущими футболистами клуба и рассчитывает использовать товарищеские встречи, чтобы произвести впечатление на тренерский штаб и закрепиться в составе.

Когда вступит в силу контракт

Официально контракт Дастана Сатпаева с "Челси" начнет действовать 12 августа 2026 года — в день, когда казахстанскому нападающему исполнится 18 лет.

До этого момента форвард продолжает адаптацию в английском гранде и получает возможность проявить себя в тренировочном процессе и контрольных матчах.

Дастан Сатпаев высказался о первом хет-трике в "Челси"

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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