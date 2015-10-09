Стало известно, когда Сатпаев может дебютировать за "Челси"

Форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев уже в ближайшие дни может впервые выйти на поле в составе основной команды лондонского "Челси", передают Vesti.kz.

Первые матчи под руководством Хаби Алонсо

Как сообщает Chelsea Mail, главный тренер "Челси" Хаби Алонсо запланировал два закрытых контрольных матча, в которых намерен проверить ближайший резерв команды.

19 июля лондонцы встретятся с "Кроули Таун", а 23 июля проведут еще один спарринг против "Бромли". По информации источника, именно в этих играх ожидается первое появление на поле 17-летнего Сатпаева в составе первой команды.

Казахстанец тренируется с основой

В настоящее время Сатпаев принимает участие в предсезонном сборе вместе с главной командой "Челси". Казахстанский форвард работает бок о бок с ведущими футболистами клуба и рассчитывает использовать товарищеские встречи, чтобы произвести впечатление на тренерский штаб и закрепиться в составе.

Когда вступит в силу контракт

Официально контракт Дастана Сатпаева с "Челси" начнет действовать 12 августа 2026 года — в день, когда казахстанскому нападающему исполнится 18 лет.

До этого момента форвард продолжает адаптацию в английском гранде и получает возможность проявить себя в тренировочном процессе и контрольных матчах.

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