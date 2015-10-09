Цель "Барселоны" из сборной Испании выбрал "Реал"

Защитник лондонского "Тоттенхэма" и сборной Испании Педро Порро рассчитывал продолжить карьеру в мадридском "Реале", передают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Марио Кортегану.

Порро хотел бы уйти в "Реал"

По информации источника, 26-летний футболист всерьёз хотел присоединиться к "сливочным" уже этим летом. При этом сам Порро понимал, что шансы на такой трансфер невелики, поскольку мадридский клуб не рассматривает его в качестве потенциального новичка.

В Мадриде сделали выбор

Несмотря на желание самого игрока, руководство "Реала" не планирует предпринимать шагов для его подписания. Таким образом, переход испанского защитника в мадридский клуб в ближайшее трансферное окно практически исключён.

Ранее также сообщалось, что интерес к Порро проявляет главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик, который рассматривает защитника как один из вариантов усиления правого фланга обороны.

Фото: Depositphotos/actionsports

Карьера Порро

Педро Порро выступает за "Тоттенхэм" с 2023 года, когда английский клуб выкупил его у лиссабонского "Спортинга" за 40 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 защитник провёл 47 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Действующий контракт испанца с лондонским клубом рассчитан до лета 2031 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Порро составляет 35 миллионов евро.

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