Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 21:15
 

Цель "Барселоны" из сборной Испании выбрал "Реал"

  Комментарии

Поделиться
Цель "Барселоны" из сборной Испании выбрал "Реал" Сборная Испании на ЧМ-2026. ©Depositphotos/actionsports

Защитник лондонского "Тоттенхэма" и сборной Испании Педро Порро рассчитывал продолжить карьеру в мадридском "Реале", передают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Марио Кортегану.

Поделиться

Защитник лондонского "Тоттенхэма" и сборной Испании Педро Порро рассчитывал продолжить карьеру в мадридском "Реале", передают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Марио Кортегану.

Порро хотел бы уйти в "Реал"

По информации источника, 26-летний футболист всерьёз хотел присоединиться к "сливочным" уже этим летом. При этом сам Порро понимал, что шансы на такой трансфер невелики, поскольку мадридский клуб не рассматривает его в качестве потенциального новичка.

В Мадриде сделали выбор

Несмотря на желание самого игрока, руководство "Реала" не планирует предпринимать шагов для его подписания. Таким образом, переход испанского защитника в мадридский клуб в ближайшее трансферное окно практически исключён.

Ранее также сообщалось, что интерес к Порро проявляет главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик, который рассматривает защитника как один из вариантов усиления правого фланга обороны.

Педро Порро в составе сборной Испании на ЧМ-2026Фото: Depositphotos/actionsports

Карьера Порро

Педро Порро выступает за "Тоттенхэм" с 2023 года, когда английский клуб выкупил его у лиссабонского "Спортинга" за 40 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 защитник провёл 47 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Действующий контракт испанца с лондонским клубом рассчитан до лета 2031 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Порро составляет 35 миллионов евро.

Моуринью определился с капитаном "Реала" на новый сезон

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   1/2 финала, мужчины
16 июля 00:00   •   не начат
Англия
Англия
- : -
Аргентина
Аргентина
Кто победит в основное время?
Англия
Ничья
Аргентина
Проголосовало 3601 человек

Реклама

Живи спортом!