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Испания
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Флик потребовал от "Барселоны" подписать игрока сборной Испании

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Флик потребовал от "Барселоны" подписать игрока сборной Испании Ханси Флик. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Каталонская "Барселона" определила приоритетную цель для укрепления правого фланга обороны на сезон-2026/27. Главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик настаивает на подписании 26-летнего испанского защитника Педро Порро, чья связка с Ламином Ямалем на чемпионате мира 2026 года произвела на специалиста мощное впечатление, передают Vesti.kz.

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Каталонская "Барселона" определила приоритетную цель для укрепления правого фланга обороны на сезон-2026/27. Главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик настаивает на подписании 26-летнего испанского защитника Педро Порро, чья связка с Ламином Ямалем на чемпионате мира 2026 года произвела на специалиста мощное впечатление, передают Vesti.kz.

Мечта Ханси Флика

По информации El Nacional, немецкий наставник видит в Порро идеальный баланс между агрессивным прессингом и стремительным возвращением в оборону. Универсализм футболиста, способного закрыть всю бровку, мог бы решить давние проблемы каталонцев на правом фланге. Спортивный директор Деку поддержал кандидатуру игрока, однако руководство клуба сразу столкнулось с суровыми экономическими реалиями.

Педро Порро в игре за сборную Испании на ЧМ-2026

©Depositphotos/actionsports

Финансовый тупик и позиция "шпор"

Переговоры с лондонцами выглядят бесперспективными из-за продления контракта игрока с "Тоттенхэмом" до лета 2031 года. Главный тренер английского клуба Роберто Де Дзерби считает испанца ключевым элементом своей тактической схемы. Глава "шпор" Даниэль Леви готов отпустить защитника исключительно за фиксированную компенсацию в размере 80 миллионов евро.

Для "Барселоны", скованной жёсткими рамками финансового фэйр-плей Ла Лиги, подобная сумма является неподъёмной. Учитывая необходимость точечно усиливать другие проблемные зоны, боссам "блауграны" придётся отложить трансфер Порро до лучших времён и переключиться на бюджетные альтернативы или аренду.

Порро является игроком "Тоттенхэма" с 2023 года, когда перешёл из лиссабонского "Спортинга" за 40 миллионов евро. Он провёл 47 матчей за английский клуб в сезоне-2025/26, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. В его карьере также были "Вальядолид", "Манчестер Сити" и "Жирона".

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