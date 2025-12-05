Что с Ямалем? Тренер Испании раскрыл правду после победы над Францией

После победы сборной Испании над Францией в полуфинале чемпионата мира-2026 внимание болельщиков привлекло состояние Ламина Ямаля, передают Vesti.kz.

Вингер "Фурии Рохи" провёл яркий матч и заработал пенальти, с которого испанцы открыли счёт. Однако после финального свистка камеры показали, как футболист заметно хромает.

Эти кадры вызвали тревогу у фанатов, поскольку впереди у команды Луиса де ла Фуэнте решающий матч турнира.

Главный тренер сборной Испании поспешил успокоить болельщиков и заявил, что серьёзных проблем у Ямаля, по имеющейся информации, нет.

"Насколько мне известно, с Ямалем всё в порядке. У Педро Порро есть мышечное напряжение, которое нам ещё предстоит оценить", – цитируют наставника As.

Отметим, что сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира-2026. В полуфинале, который прошёл в Арлингтоне, команда Луиса де ла Фуэнте уверенно обыграла Францию со счётом 2:0.

В решающем матче испанцы встретятся с победителем пары Англия - Аргентина. Второй полуфинал состоится в ночь на 16 июля.

Финал турнира пройдёт в ночь с 19 на 20 июля на стадионе "МетЛайф" в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Начало встречи - в 00:00 по времени Астаны.

Действующим чемпионом мира остаётся Аргентина, которая в финале ЧМ-2022 обыграла Францию.

🚨| Lamine Yamal finished the match, limping. We hope it’s nothing serious. 😬 pic.twitter.com/ddxaJ4vMjk — Access Yamal (@AccessYamal) July 15, 2026

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