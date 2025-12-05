Роналдо обратился к Неймару после его заявления об уходе из сборной

Легендарный нападающий сборной Бразилии Роналдо обратился к Неймару после его заявления о завершении карьеры в национальной команде и призвал не принимать поспешных решений, передают Vesti.kz.

Неймар объявил о возможном уходе из сборной после поражения Бразилии от Норвегии со счётом 1:2 в 1/8 финала чемпионата мира-2026. По мнению Роналдо, такие слова могли быть сказаны на эмоциях.

"Не требуй сейчас от себя ничего и не принимай никаких решений. В этом нет необходимости", – заявил двукратный чемпион мира в эфире TNT Sports Brasil.

Бывший форвард напомнил, через что Неймару пришлось пройти, чтобы вернуться на высокий уровень и сыграть на нынешнем чемпионате мира.

"Он попал на этот турнир благодаря огромной самоотдаче. Нельзя забывать, что перед этим у него было два тяжёлых года, наполненных травмами. Ему нужно снова набрать игровой ритм, провести подряд 10–15 матчей, начать забивать и вернуть уверенность в себе", – отметил Роналдо.

Легенда бразильского футбола считает, что 34-летнему нападающему необходимо прежде всего восстановить физическую форму, после чего он снова сможет влиять на исход матчей.

За сборную Бразилии Неймар провёл 130 встреч, забил 80 голов и сделал 59 результативных передач. По обоим показателям он является рекордсменом национальной команды.

Как там чемпионат мира без Бразилии?

В ночь на 16 июля состоится второй полуфинал чемпионата мира-2026, в котором сборная Англии сыграет с Аргентиной. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по времени Астаны.

Победитель этого противостояния выйдет в финал, где встретится с Испанией, ранее обыгравшей Францию со счётом 2:0. Матч за чемпионский титул состоится в ночь на 20 июля, а днем ранее Франция сыграет за третье место с командой, которая уступит во втором полуфинале.

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