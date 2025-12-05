Аргентине "записали" поражение Англии в полуфинале ЧМ-2026

Бывший нападающий бирмингемской "Астон Виллы" Габби Агбонлахор выразил уверенность, что сборная Англии сможет обыграть Аргентину в полуфинале чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

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По мнению экс-футболиста, команда Томаса Тухеля обладает достаточным количеством сильных сторон, чтобы воспользоваться уязвимостями действующих чемпионов мира.

Эксперт считает, что англичане способны навязать сопернику свою игру, особенно используя фланги.

"У Англии будет слишком много козырей для Аргентины. Мы победим. Надо верить, что можем их обыграть. Я смотрел на Аргентину на этом турнире: Месси великолепен, Альварес забил отличный гол в ворота Швейцарии. Но я смотрю на их крайних защитников — Тальяфико, Молину, Монтьеля — и думаю, что можем их атаковать. Если сыграет Сака или выйдет Рэшфорд вместо Гордона, это надо использовать. У Аргентины нет чистых вингеров, они играют узко, с кучей центральных полузащитников, чтобы держать мяч. Но мы можем давить на них Беллингемом, Райсом и Андерсоном. Я уверен. Даже если дойдёт до дополнительного времени — пусть. С Беллингемом и Кейном, который проводит отличный турнир с шестью голами, у нас нет причин не верить", — цитирует слова Агбонлахора talkSPORT.

Когда пройдёт полуфинал

Полуфинальная встреча между сборными Англии и Аргентины состоится в ночь с 15 на 16 июля на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте (штат Джорджия, США). Начало матча в 00:00 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция встречи будет доступна по этой ссылке.

Что ждёт победителя

Победитель англо-аргентинского противостояния выйдет в финал чемпионата мира-2026, где встретится со сборной Испании. Команда Луиса де ла Фуэнте первой оформила путевку в решающий матч, обыграв в полуфинале Францию со счетом 2:0.

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