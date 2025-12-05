ФИФА приняла неожиданное решение по финалу ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность увеличить продолжительность перерыва между таймами в финале чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Финал впервые получит большое шоу в перерыве

Причиной станет масштабное музыкальное шоу, которое состоится прямо на поле арены перед началом второго тайма.

По информации The Athletic, во время паузы между таймами на стадионе "Метлайф" выступят мировые звезды, среди которых Джастин Бибер, Шакира, BTS, Мадонна, Burna Boy, венесуэльский дирижёр Густаво Дудамель, а также хор PS22.

Для проведения концерта организаторам предстоит за короткое время установить сцену на газоне, а затем полностью демонтировать её до возобновления матча.

Перерыв могут увеличить до 20 минут

Как отмечает источник, в ФИФА рассчитывают, что вся операция вместе с выступлением займёт не более 20 минут. Таким образом, пауза между первым и вторым таймами окажется длиннее привычных 15 минут.

Ранее в федерации заявляли, что само шоу продлится около 11 минут и станет "знаковым праздником на стыке спорта, музыки и глобального влияния".

Подобный опыт уже был на Кубке Америки

Похожий формат использовался во время финала Кубка Америки 2024 года, когда в перерыве выступала Шакира. Тогда из-за подготовки и проведения концерта второй тайм встречи Аргентины и Колумбии начался лишь спустя примерно 26 минут после окончания первой половины игры.

Когда состоится финал ЧМ-2026

Решающий матч чемпионата мира 2026 года пройдёт 19 июля на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США), который также известен как арена "Нью-Йорк — Нью-Джерси". Именно там определится новый чемпион мира по футболу.

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