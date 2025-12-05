Выбран новый тренер сборной Франции после вылета с ЧМ-2026

После поражения сборной Франции от Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира-2026 всё чаще звучат разговоры о будущем национальной команды. Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович уверен, что идеальным преемником Дидье Дешама станет легендарный Зинедин Зидан, передают Vesti.kz.

Ибрагимович назвал идеального преемника Дешама

Шведский экс-нападающий считает, что французской сборной сейчас нужен не столько тактик, сколько сильный управленец, способный объединить команду и эффективно использовать ее звездный потенциал.

"Зидан проделал отличную работу, когда был в "Реале". Он выиграл три Лиги чемпионов. Мы все знаем, что он возглавит национальную команду. Я думаю, он просто продолжит работу, которую построил Дешам. Выбрать игроков нетрудно — они у него есть. Затем ему нужно привнести свой менеджмент, так, как он хочет. Но я считаю, что он больше менеджер, чем тренер, потому что этой команде не нужен тренер. Им нужен менеджер. Это самая сложная часть для тренера, и именно поэтому они либо тренеры, либо менеджеры. Они должны найти и знать правильный момент, когда что-то менять. Сегодня я почувствовал, что французские игроки не были живыми, они не были активными", — цитирует слова Ибрагимовича FOX Sports.

Франция завершила турнир в шаге от финала

Путь "трёхцветных" на чемпионате мира завершился на стадии полуфинала. Команда Дидье Дешама уступила сборной Испании со счетом 0:2 и не смогла выйти в решающий матч турнира.

Сразу после окончания мирового первенства стало известно, что Дешам покидает пост главного тренера национальной команды, завершив многолетнюю эпоху во главе французской сборной.

Зидан остаётся главным кандидатом

По информации ряда инсайдеров, именно Зинедин Зидан считается основным претендентом на должность нового наставника сборной Франции.

Легендарный француз ранее добился выдающихся успехов в мадридском "Реале", с которым трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, а также завоевал титулы чемпиона Испании и другие престижные трофеи. Теперь именно его многие называют человеком, способным вернуть Францию на вершину мирового футбола.

Зидан решил вернуть легендарного игрока в сборную Франции

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!