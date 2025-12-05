Месси вновь переписал историю и оторвался от Роналду на ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины и нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси вновь вписал своё имя в историю мирового футбола, передают Vesti.kz.

39-летний нападающий выйдет в стартовом составе национальной команды на полуфинальный матч чемпионата мира-2026 против Англии, благодаря чему обновит собственный рекорд по количеству игр на мундиалях.

Новый рекорд Месси

Полуфинальная встреча с англичанами станет для аргентинца уже 33-м матчем в финальных стадиях чемпионатов мира. Ни одному футболисту в истории турнира не удавалось достичь подобной отметки.

Месси и без того удерживал первое место по этому показателю, а теперь еще больше увеличит свое преимущество над ближайшим преследователем.

Роналду остаётся вторым

Вторую строчку в историческом рейтинге занимает капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого 27 матчей на чемпионатах мира.

После выхода Месси на поле в полуфинале разрыв между двумя легендарными футболистами увеличится до шести встреч.

Когда состоится полуфинал

Матч между сборными Англии и Аргентины пройдет в ночь с 15 на 16 июля на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте (штат Джорджия, США). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по казахстанскому времени.

Победитель противостояния выйдет в финал чемпионата мира-2026, где встретится со сборной Испании, ранее обыгравшей Францию со счетом 2:0.

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