Сборные Англии и Аргентины определились со стартовыми составами на полуфинал чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

По казахстанскому времени матч состоится в Атланте (США) в ночь с 15 на 16 июля и начнется в 00:00.

Прямая трансляция полуфинала ЧМ-2026 Англия - Аргентина

Состав сборной Англии: Джордан Пикфорд, Джон Стоунз, Марк Гехи, Рис Джеймс, Джед Спенс, Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Морган Роджерс, Харри Кейн, Энтони Гордон.

Состав сборной Аргентины: Эмилиано Мартинес, Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Леандро Паредес, Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес, Хулиан Альварес, Лионель Месси, Джулиано Симеоне.

Напомним, что победитель противостояния станет вторым финалистом мирового первенства и в решающем матче встретится со сборной Испании, которая в первом полуфинале оказалась сильнее Франции. Команда, которая в этой встрече потерпит поражение, сыграет с французами в матче за бронзовые медали ЧМ-2026.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира - она выиграла прошлый мундиаль в 2022 году.

Англия - Аргентина на ЧМ-2026: превью, интересные факты и прогноз на битву за финал

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