Англия - Аргентина на ЧМ-2026: превью, интересные факты и прогноз на битву за финал

Сегодня, в ночь с 15 на 16 июля, в Атланте (Джорджия, США) состоится второй полуфинальный матч ЧМ-2026 - сыграют команды Англии и Аргентины. Корреспондент Vesti.kz поделился своим мнением касательно исхода этого противостояния.

Обе команды подходят к очному противостоянию без поражений на этом турнире. Аргентинцы выиграли все шесть матчей, но в битвах с Кабо-Верде (3:2) в 1/16 финала и Швейцарией (3:1) в четвертьфинале всё решилось только в овертайме. А вот Англия одержала пять побед, в том числе в дополнительное время в четвертьфинале над Норвегией (2:1), а также сыграла вничью с Ганой (0:0) в группе. Разница голов альбиселесте - 17:6, трёх львов - 13:6.

Шанс Англии спустя 60 лет и аура полуфиналов Аргентины

Сборная Англии за всю историю лишь один раз пробивалась в финал чемпионата мира. Это было на домашнем ЧМ-1966, и тогда в финале они дожали команду ФРГ в овертайме - 4:2. С тех пор англичане ни разу не доходили до финала мундиаля.

При этом дважды Англия играла в полуфинале и имела возможность вновь выйти в финал. В 1990-м они проиграли ФРГ (1:1, 3:4 - по пенальти), а в 2018-м уступили Хорватии в овертайме (1:2). Что интересно, после этих поражений в полуфиналах англичане проигрывали и матчи за третье место, в итоге оказываясь вне пьедестала.

У Аргентины куда более богатая история участия в финалах чемпионатов мира. Они могут пробиться в финал в седьмой раз в истории (столько же у Бразилии, а больше только у Германии - восемь). В 1978-м, 1986-м и 2022-м они становились чемпионами мира, а в 1930-м, 1990-м и 2014-м проигрывали в финалах.

Самое интересное, что Аргентина ни разу в истории не проигрывала в полуфинале чемпионата мира. Они выиграли все шесть полуфиналов, и эта статистика может напрягать англичан.

Встреча спустя 20 лет, 5 битв на ЧМ и "рука бога"

За свою историю сборные Англии и Аргентины пересекались 14 раз. Почти по всем статьям статистика выдаёт преимущество первых. У англичан шесть побед, у аргентинцев - три, ещё пять встреч завершились ничьей. Разница голов - 24:19 в пользу Англии, а лучший бомбардир противостояния - Майкл Оуэн с тремя голами.

Последний раз они встречались в товарищеском матче в ноябре 2005 года, когда Англия выиграла со счётом 3:2. Никого из нынешних игроков обеих команд ещё не было в сборной, даже Лионеля Месси.

В XXI веке у них было три игры, две из которых закончились победой Англии, одна - ничьей.

На чемпионатах мира Англия и Аргентина встречались пять раз, и тут минимальное преимущество сохраняется у англичан - три победы против двух у аргентинцев. В группе ЧМ-1962 Англия выиграла со счётом 3:1, а в четвертьфинале домашнего и триумфального ЧМ-1966 они же победили со счётом 1:0.

В четвертьфинале ЧМ-1986, который стал победным уже для аргентинцев, они обыграли Англию со счётом 2:1. В той игре дубль оформил Диего Марадона, а первый мяч он забил рукой, та самая "рука бога".

В 1/8 финала ЧМ-1998 Аргентина одержала победу, оказавшись точнее в серии пенальти (2:2, 4:3 - пен). После этого сборные пересекались в группе ЧМ-2002, и тогда англичанам принёс победу гол Дэвида Бекхэма с пенальти.

История гласит: кто выиграет сегодня - тот выиграет финал

Любопытный факт: если Англия и Аргентина играют друг с другом на чемпионате мира, а потом одна из этих команд доходит до финала, то именно она становится обладателем трофея. Так Англия выигрывала ЧМ-1966, а Аргентина - ЧМ-1986.

Что же говорит статистика за команду Томаса Тухеля сегодня? Есть несколько интересных фактов:

Не проигрывали на этом турнире (пять побед и одна ничья);

Беспроигрышная серия составляет восемь игр, семь из них - победы (в марте проиграли Японии - 0:1);

Забивали в 10 последних матчах на ЧМ против южноамериканцев, серия длится с 1970 года;

Аргентинцы пропустили шесть голов в четырёх последних матчах, что хороший знак для Англии.

Выиграли все шесть матчей на этом ЧМ (с учётом овертаймов);

На этом турнире забили больше всех - 17 голов (минимум по два гола за игру);

Выигрывают и забивают 13 матчей подряд, после осеннего поражения от Эквадора - 0:1;

Не проигрывают 10 игр и выиграли девять матчей подряд у европейцев, серия с ЧМ-2018;

Выиграли 12 матчей подряд на ЧМ (последнее поражение - от Саудовской Аравии в 2022-м - 1:2);

Забивали в 15 последних матчах на ЧМ (после игры с Хорватией (0:3) на ЧМ-2018).

Но уесть не менее, а порой и более весомые аргументы. Давайте поглядим на них:

Прогноз на матч Англия - Аргентина в полуфинале ЧМ-2026

Аргентинцы - действующие чемпионы мира, но в этот раз их путь получается ещё более трудным, чем четыре года назад в Катаре. Списывать со счетов на стадии полуфинала никого нельзя, но определённые предпочтения с точки зрения прогнозирования имеются.

Тут остановлюсь на победе Англии. Почему? У команды Тухеля была более статусная оппозиция - играли с призёрами двух последних ЧМ хорватами, с хозяевами турнира, которые до англичан ни от кого не пропускали (Мексика), выбили Норвегию с Эрлингом Холанном.

Аргентина же не играла с реальными топами. Да, они бились с Египтом, Швейцарией и Австрией, но, при всём уважении к классу этих команд, они не считаются топами. Кроме того, банда Месси уже дважды доводила дело до овертаймов, в том числе в игре с дебютантами мундиалей Кабо-Верде.

Если говорить о персоналиях, то у сборной Аргентины дела плохи, так как сохраняется зависимость от 39-летнего Месси. В то же время у англичан больше разнообразия, аодинаково продуктивны, забив по шесть голов на этом турнире.

Поэтому здесь я сделаю прогноз в пользу команды Англии. Не исключено, что будет повторение вчерашнего полуфинала Испания - Франция (2:0) по счёту. Но разгрома ждать вряд ли стоит.

Отметим, что победитель этой встречи выйдет в финал, где сыграет с Испанией в ночь с 19 на 20 июля. А проигравший отправится играть с Францией в битве за третье место, которая состоится в ночь с 18 на 19 июля.

Добавим, что сегодняшнюю игру в прямом эфире покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan.

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