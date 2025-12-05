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ЧМ-2026
Сегодня 11:28
 

Месси против Кейна: расписание второго дня 1/2 финала ЧМ-2026

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Месси против Кейна: расписание второго дня 1/2 финала ЧМ-2026 ©Depositphotos/actionsports

В ночь на 16 июля состоится второй полуфинальный матч чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Англии и Аргентины, передают Vesti.kz.

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В ночь на 16 июля состоится второй полуфинальный матч чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Англии и Аргентины, передают Vesti.kz.

Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по времени Астаны, а сама встреча пройдёт на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте. Обслужит её Исмаил Эльфат из США.

Победитель сыграет в финале с Испанией, которая в первом полуфинале оказалась сильнее Франции. Решающий матч за трофей состоится в ночь на 20 июля, а перед этим, 19 июля, Франция проведёт матч за третье место против проигравшей команды в паре Англия - Аргентина.

Статистические факты от ФНК:

• команды провели между собой 15 матчей: 6 побед Англии, 3 победы Аргентины, 6 ничьих;
• статистика в официальных матчах: 3 победы Англии, 1 победа Аргентины, 1 ничья;
• все официальные очные матчи пришлись на чемпионаты мира;
• только в одном из пяти официальных матчей победа одной из команд была более крупной, чем в один мяч;
• и англичане, и аргентинцы пропускали во всех матчах плей-офф ЧМ-2026;
• англичане на групповой стадии встречались с Хорватией (4:2), Ганой (0:0) и Панамой (2:0), в плей-офф выбили ДР Конго (2:1), Мексику (3:2) и Норвегию (2:1);
• аргентинцы в группе переиграли Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1), в плей-офф выбили Кабо-Верде (3:2 д.в.), Египет (3:2) и Швейцарию (3:1 д.в.);
• в рейтинге ФИФА сборная Англии (4) ниже Аргентины (1).

Прямая трансляция полуфинала ЧМ-2026 Англия - Аргентина

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Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   1/2 финала, мужчины
16 июля 00:00   •   не начат
Англия
Англия
- : -
Аргентина
Аргентина
Кто победит в основное время?
Англия
Ничья
Аргентина
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