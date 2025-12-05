Ямаль снова уделал Мбаппе и увеличил отрыв

Сборная Испании обыграла Францию (2:0) и стала первым финалистом чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

В этой встрече вингер испанцев Ламин Ямаль и форвард французов Килиан Мбаппе в 11-й раз сыграли друг против друга на уровне клубов и сборных. Ямаль выиграл у Мбаппе уже 9 из 11 матчей.

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При этом Ямаль в прошедшей игре не отметился результативными действиями. У "Красной фурии" отличились Микель Оярсабаль (22-я минута, с пенальти) и Педро Порро (58-я).

В финале ЧМ-2026 Испания встретится с победителем второй полуфинальной пары Англия - Аргентина. Они сыграют в ночь на 16 июля, а стартовый свисток прозвучит в 00:00 по времени Астаны.

Финал состоится в ночь на 20 июля, а 19-го числа будет сыгран матч за третье место.

Прямая трансляция полуфинала ЧМ-2026 Англия - Аргентина

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