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ЧМ-2026
Сегодня 11:46
 

Ямаль снова уделал Мбаппе и увеличил отрыв

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Ямаль снова уделал Мбаппе и увеличил отрыв Ламин Ямаль. ©Depositphotos/actionsports

Сборная Испании обыграла Францию (2:0) и стала первым финалистом чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

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Сборная Испании обыграла Францию (2:0) и стала первым финалистом чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

В этой встрече вингер испанцев Ламин Ямаль и форвард французов Килиан Мбаппе в 11-й раз сыграли друг против друга на уровне клубов и сборных. Ямаль выиграл у Мбаппе уже 9 из 11 матчей.

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При этом Ямаль в прошедшей игре не отметился результативными действиями. У "Красной фурии" отличились Микель Оярсабаль (22-я минута, с пенальти) и Педро Порро (58-я).

В финале ЧМ-2026 Испания встретится с победителем второй полуфинальной пары Англия - Аргентина. Они сыграют в ночь на 16 июля, а стартовый свисток прозвучит в 00:00 по времени Астаны.

Финал состоится в ночь на 20 июля, а 19-го числа будет сыгран матч за третье место.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   1/2 финала, мужчины
16 июля 00:00   •   не начат
Англия
Англия
- : -
Аргентина
Аргентина
Кто победит в основное время?
Англия
Ничья
Аргентина
Проголосовало 1683 человек

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