Тренер Аргентины признался, кого больше всего опасается в сборной Англии

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира-2026 против Англии, передают Vesti.kz.

Наставник признал, что его команде предстоит сдерживать двух главных звезд соперника – Джуда Беллингема и Харри Кейна.

По словам специалиста, тренерский штаб тщательно изучает игру англичан и рассматривает различные варианты состава, чтобы максимально эффективно подготовиться к одному из самых важных матчей турнира.

"Мы анализируем, как сделать нашу команду еще сильнее и как нейтрализовать лучших игроков соперника. Возможно, внесем изменения в состав, а возможно, выйдем теми же футболистами. Окончательное решение примем позже", – цитируют Скалони Ole.

Отдельно тренер отметил уровень лидеров английской сборной:

"Беллингем и Кейн – одни из лучших футболистов в мире. Любой тренер хотел бы иметь таких игроков в своей команде. Мы постараемся использовать свои сильные стороны, чтобы не позволить им показать лучший футбол. У нас есть план на эту игру, и мы надеемся воплотить его в жизнь", – заявил главный тренер аргентинцев.

Отметим, что победитель встречи Англия - Аргентина сыграет в финале чемпионата мира-2026 со сборной Испании, ранее обыгравшей Францию со счетом 2:0.

Матч начнется в 00:00 по времени Астаны. Финал турнира состоится в ночь на 20 июля, а перед этим, 19 июля, Франция сыграет за бронзовые медали с командой, которая уступит во втором полуфинале.

Месси против Кейна: расписание второго дня 1/2 финала ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!