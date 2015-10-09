Луис Энрике нашёл замену новичку ПСЖ в "Барселоне"

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике всерьёз обеспокоен надёжностью левого фланга обороны. Поводом для тревоги стало слабое выступление новичка парижан Люки Диня в полуфинале чемпионата мира-2026, где он полностью проиграл дуэль вингеру сборной Испании Ламину Ямалю и привёз пенальти в свои ворота, передают Vesti.kz.

Провал Диня и новые требования

По информации El Nacional, тренерский штаб французского гранда пришел к выводу, что одного опыта Диня недостаточно для матчей максимального накала. Для конкуренции с Нуну Мендешем Луису Энрике необходим более резкий, агрессивный и быстрый исполнитель. Идеальным кандидатом на эту роль парижане видят 22-летнего воспитанника "Барселоны" Алехандро Бальде.

Позиция "Барселоны"

Заполучить защитника каталонцев будет крайне непросто. Рулевой "сине-гранатовых" Ханси Флик считает Бальде ключевым элементом оборонительной линии, а руководство клуба не намерено расставаться с дефицитным латералем. Тем не менее, ПСЖ готов форсировать события и готовит солидное финансовое предложение, чтобы заставить боссов "Барсы" сесть за стол переговоров.

Отметим, что между ПСЖ и французским левым защитником достигнуто устное соглашение. Парижане уведомили "Астон Виллу" о том, что они выплатят отступные после чемпионата мира-2026, сумма менее 10 миллионов евро. Динь согласился на роль запасного для Нуну Мендеша в ПСЖ.

Динь играл за ПСЖ с 2013 по 2016 год. Также в его карьере были "Лилль", "Рома", "Барселона" и "Эвертон".

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