Салах может вернуться в клуб АПЛ после ЧМ-2026

Бывший нападающий "Ливерпуля" и капитан сборной Египта Мохамед Салах может вновь оказаться в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

"Челси" готов побороться за египетскую звезду

Как сообщает The Sun, главным претендентом на подписание 34-летнего египтянина считается лондонский "Челси".

По информации источника, если форвард решит продолжить карьеру в Англии, предложение "синих" станет для него приоритетным. При этом интерес к Салаху также проявляют турецкие гранды — "Бешикташ», "Фенербахче" и "Галатасарай". Отмечается, что варианты из Саудовской Аравии не являются наиболее выгодными с финансовой точки зрения.

Возвращение на "Стэмфорд Бридж"?

Салах уже защищал цвета "Челси" с 2014 по 2016 год, однако не сумел закрепиться в составе. После этого египтянин стал одной из главных звезд европейского футбола, а девять сезонов в "Ливерпуле" превратили его в легенду клуба.

За время выступлений за мерсисайдцев нападающий выиграл Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

Покинул "Ливерпуль" свободным агентом

Этим летом Салах официально завершил выступления за "Ливерпуль". После окончания прошлого сезона стороны по взаимному согласию расторгли контракт, благодаря чему футболист получил статус свободного агента.

В сезоне-2025/26 египтянин провёл 41 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 22 миллиона евро.

Выступление на чемпионате мира

Летом Салах также сыграл за сборную Египта на чемпионате мира-2026. Африканская команда впервые в своей истории добралась до стадии 1/8 финала мирового первенства, где в упорном матче уступила Аргентине со счётом 2:3.

Напомним, что с нового сезона "Челси" будет принадлежать нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев.

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