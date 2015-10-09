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Англия
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"Челси" Сатпаева решил расстаться с нападающим

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"Челси" Сатпаева решил расстаться с нападающим Хаби Алонсо. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Лондонский "Челси" продолжает формировать состав на новый сезон и решил расстаться с испанским нападающем Марком Гиу, передают Vesti.kz.

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Лондонский "Челси" продолжает формировать состав на новый сезон и решил расстаться с испанским нападающем Марком Гиу, передают Vesti.kz.

Алонсо не нуждается в испанце

Как сообщает журналист Саймон Джонсон, руководство клуба совместно с главным тренером Хаби Алонсо рассматривает два варианта: отправить 20-летнего форварда в аренду или продать его уже в нынешнее трансферное окно. При этом в "Челси" по-прежнему высоко оценивают потенциал футболиста, поэтому в случае полноценного трансфера намерены включить в соглашение пункт о праве обратного выкупа.

Карьера Гиу в Лондоне

Испанский форвард перешёл в "Челси" летом 2024 года из "Барселоны" за шесть миллионов евро. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/2026 Гиу принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 12 миллионов евро.

Марк Гиу в составе Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Для Сатпаева это может стать хорошей новостью

Возможный уход Марка Гиу способен сократить конкуренцию в атакующей линии "Челси" перед новым сезоном.

Напомним, с сезона-2026/2027 цвета лондонского клуба будет защищать 17-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев. Молодой форвард уже прибыл на тренировочную базу команды и приступил к адаптации.

Официальная презентация казахстанца состоится в августе, когда ему исполнится 18 лет и его контракт с "Челси" вступит в силу.

Дастан Сатпаев высказался о первом хет-трике в "Челси"

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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