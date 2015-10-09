"Челси" Сатпаева решил расстаться с нападающим

Лондонский "Челси" продолжает формировать состав на новый сезон и решил расстаться с испанским нападающем Марком Гиу, передают Vesti.kz.

Алонсо не нуждается в испанце

Как сообщает журналист Саймон Джонсон, руководство клуба совместно с главным тренером Хаби Алонсо рассматривает два варианта: отправить 20-летнего форварда в аренду или продать его уже в нынешнее трансферное окно. При этом в "Челси" по-прежнему высоко оценивают потенциал футболиста, поэтому в случае полноценного трансфера намерены включить в соглашение пункт о праве обратного выкупа.

Карьера Гиу в Лондоне

Испанский форвард перешёл в "Челси" летом 2024 года из "Барселоны" за шесть миллионов евро. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/2026 Гиу принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 12 миллионов евро.

Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Для Сатпаева это может стать хорошей новостью

Возможный уход Марка Гиу способен сократить конкуренцию в атакующей линии "Челси" перед новым сезоном.

Напомним, с сезона-2026/2027 цвета лондонского клуба будет защищать 17-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев. Молодой форвард уже прибыл на тренировочную базу команды и приступил к адаптации.

Официальная презентация казахстанца состоится в августе, когда ему исполнится 18 лет и его контракт с "Челси" вступит в силу.

Дастан Сатпаев высказался о первом хет-трике в "Челси"

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