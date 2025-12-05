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ЧМ-2026
Сегодня 15:00
 

Тренер Англии раскрыл, как собирается остановить Месси в полуфинале ЧМ-2026

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Тренер Англии раскрыл, как собирается остановить Месси в полуфинале ЧМ-2026 Лионель Месси. ©actionsports/depositphotos.com

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу против Аргентины, передают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу против Аргентины, передают Vesti.kz.

Наставник признался, что его штаб даже рассматривал вариант с персональной опекой Лионеля Месси.

По словам немецкого специалиста, английская команда подходит к решающей стадии турнира с полной уверенностью в своих силах, хотя прекрасно понимает, насколько сложным будет предстоящее испытание.

"Мы знаем, почему оказались здесь. Мы никогда не боялись ставить перед собой самые высокие цели и мечтать о них.

Сейчас мы в полуфинале и выходим на поле с огромным желанием победить. Мы хотим сделать следующий шаг", - цитирует его Sky Sports.

Тухель также поделился тем, как его штаб готовится к противостоянию с Лионелем Месси.

"Я думал о том, не использовать ли старомодную персональную опеку. Не уверен, что мы действительно пойдём на это, но такая мысль возникала. Все знают, в каких зонах любит действовать Месси.

Он читает игру быстрее остальных: получает мяч и мгновенно находит свободное пространство.

Мы заметили определённые закономерности в игре Аргентины, но если закрыть один вариант, они сразу найдут другой. Играть против действующих чемпионов мира и Лионеля Месси - это особенный опыт. Нас ждёт великий матч великого турнира.

Нужно учитывать множество деталей, но мы приехали сюда не только защищаться. Мы хотим играть в свой футбол, навязать сопернику собственный стиль и провести этот полуфинал так, как считаем нужным. 

Мы понимаем, насколько это сложная задача, но готовы к ней", - сказал Тухель.

Отметим, что победитель этой встречи выйдет в финал, где сыграет с Испанией в ночь с 19 на 20 июля. А проигравший отправится играть с Францией в битве за третье место, которая состоится в ночь с 18 на 19 июля.

Перед полуфиналом Лионель Месси с восемью забитыми мячами делит первое место в гонке бомбардиров турнира с капитаном сборной Франции Килианом Мбаппе.

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